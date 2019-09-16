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رياضة

شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:57 م
صور حفل تكريم أبطال
صور حفل تكريم أبطال الأهلي
عبدالحكيم ابو عليم
شهد فرع النادي الأهلي بمدينة نصر تجهيزات عدة قبل ساعات من انطلاق حفل التكريم الذي يقيمه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لأبناء الأهلي الذين حققوا إنجازات وبطولات إفريقية وعربية وعالمية خلال الفترة الماضية.

وقامت إدارة النادي بترتيبات عديدة، حيث تم تجهيز المنطقة الترفيهية التي يقام عليها حفل التكريم، وتم تجهيز الدروع التي يتسلمها أبناء النادي في الحفل الذي ينطلق في السابعة مساء اليوم، فيما توافد أبطال النادي على مكان الاحتفالية منذ وقت مبكر.

وهدف التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.

شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي
شاهد.. أول صور لحفل تكريم أبطال الأهلي

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