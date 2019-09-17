ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة.. السعودية تعتبر هجوم أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:52 ص
هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر
أحمد قاسم
فجرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصادر بالكونجرس الأمريكي، أن مسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغ مشرعين بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الهجمات التي استهدفت منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" كهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أخرى قولها إن ترامب لم يبد أي رد فعل أو تفاعل مع مقارنة الرياض هجوم أرامكو بهجمات 11 سبتمبر.

وكان ترامب قد صرح، أمس، بأن واشنطن لديها خيارات كثيرة لبحث الرد المناسب على الهجوم، مضيفًا": لا أنظر في الخيارات الآن. نحن نريد أن نحدد بشكل مؤكد من قام بذلك، ونحن على اتصال مع السعودية ودول أخرى في المنطقة... ونبحث ذلك معا، وسنرى ماذا سيحدث".

وتابع ترامب : "هناك طرق لنعرف بالضبط من أين جاء (الهجوم)، ولدينا كل الوسائل ونحن ندرس كل شيء حاليا".

وأضاف ترامب : "ستعرفون التفاصيل قريبا. لدينا حيثيات كل شيء وأنتم ستعرفون في الوقت المناسب، ولكن من السابق لأوانه أن نقول لكم الآن"، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار النفط نتيجة الهجوم لا تشكل مشكلة، لأن نسبة الزيادة ليست كبيرة ولدى الولايات المتحدة احتياطيات استراتيجية من النفط.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، أمس، قالت فيه "في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة".

وأضاف البيان: أسفرت التحقيقات الأولية أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات، والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وأكمل البيان: "تدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية

ترشيحاتنا

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

البحوث الإسلامية: هذه أكرم عبادة عند الله والكثيرون يغفلون عنها

بعد هروبهم من الدوحة.. أمير قطر يغازل المستثمرين الأجانب بهذا القرار

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور