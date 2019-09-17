مفاجأة.. السعودية تعتبر هجوم أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

فجرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نقلت عن مصادر بالكونجرس الأمريكي، أن مسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغ مشرعين بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الهجمات التي استهدفت منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" كهجمات الحادي عشر من سبتمبر.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أخرى قولها إن ترامب لم يبد أي رد فعل أو تفاعل مع مقارنة الرياض هجوم أرامكو بهجمات 11 سبتمبر.



وكان ترامب قد صرح، أمس، بأن واشنطن لديها خيارات كثيرة لبحث الرد المناسب على الهجوم، مضيفًا": لا أنظر في الخيارات الآن. نحن نريد أن نحدد بشكل مؤكد من قام بذلك، ونحن على اتصال مع السعودية ودول أخرى في المنطقة... ونبحث ذلك معا، وسنرى ماذا سيحدث".



وتابع ترامب : "هناك طرق لنعرف بالضبط من أين جاء (الهجوم)، ولدينا كل الوسائل ونحن ندرس كل شيء حاليا".



وأضاف ترامب : "ستعرفون التفاصيل قريبا. لدينا حيثيات كل شيء وأنتم ستعرفون في الوقت المناسب، ولكن من السابق لأوانه أن نقول لكم الآن"، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار النفط نتيجة الهجوم لا تشكل مشكلة، لأن نسبة الزيادة ليست كبيرة ولدى الولايات المتحدة احتياطيات استراتيجية من النفط.



في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، أمس، قالت فيه "في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة".



وأضاف البيان: أسفرت التحقيقات الأولية أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات، والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .



وأكمل البيان: "تدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية