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أخبار العالم

ترامب: اليساريون يفسدون علاقتنا بالسعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب بالكونجرس ذو الميول اليسارية يلحقون الأذى بالبلاد، ويفسدون علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.

يأتي ذلك بعد لحظات من تقرير نشرته صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، نقلت فيه عن مصادر بالكونجرس الأمريكي، أن مسئولا بإدارة ترامب أبلغ مشرعين بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الهجمات التي استهدفت منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" كهجمات الـ 11 من سبتمبر.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، أمس، قالت فيه "في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، نتج عنه توقف حوالي 50 % من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة".

وأضاف بيان وزارة الخارجية السعودية: أسفرت التحقيقات الأولية أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات، والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "تدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية

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