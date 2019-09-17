اعتبارا من اليوم.. غلق مدخل مدينة الشروق عند طريق القاهرة السويس الصحراوي

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وإعادة فتحه عقب انتهاء أعمال التطوير بالطريق المشار إليه آنفا.



وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن عملية الغلق تأتي نظرًا لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (1)، وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل (3).



وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بمستخدمي الطريق، توخي الحذر وتهدئة السرعة، حرصا على سلامتهم، في ظل الأعمال الجارية.