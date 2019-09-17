أضرار الكبسة السعودي.. تؤثر على القدرة الجنسية وترفع السكر والكوليسترول بالدم

تعتبر الكبسة من الوجبات الخليجية التي تشتهر بها الدول العربية واهمها السعودية ، ولكنها انتشرت بشكل كبير في مصر وتطبخ الكبسة بطريقتين فيمكن ان تقدم ارز لحمة او ارز ودجاج.



وقد أكدت دراسة علي " سكاي نيوز " مؤخرا ان الكبسة من الأطعمة التي يجب الحد منها لانها لها أضرار غير متوقعة حيث ان الارز يكون سبب في الاصابة بالسمنة، كما ان الارز يحتوي علي الكبوهيدرات والنشويات والتي لها تأثير علي مستوي السكر بالدم وقد تكون من الأطعمة الممنوعة لأصحاب مرضى السكر.



اما عن اللحوم والدجاج بالكبسة فقد يكون تناولها بكثرة تسبب النقرس وتزيد من نسبة الكوليسترول والدهون بالجسم والتي تصيب الكثير من الاشخاص ، اما عن البهارات من المكونات الضارة التي تعمل ارتفاع ضغط الدم بالجسم ولذلك فيجب الحد من تناول الكبسة السعودي سواء بالدجاج او اللحم.



واشار التقرير ان الكبسة لها تأثير على القدرة الجنسية سواء على الرجل او المرأة وذلك أنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.



