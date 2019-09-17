تامر عادل: الأهلي لديه مواهب متميزة في اليد

أكد الدكتور تامر عادل، مدير قطاع الناشئين لكرة اليد بالأهلي، أن النادي يمتلك مواهب مميزة وقوية ستسهم في توفير احتياجات الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.





وأوضح أن فرق قطاع الناشئين تخضع لتدريبات مكثفة وفقا لأحدث وسائل التدريب في العالم؛ سواء من الناحية النظرية أو العملية، في ظل الاهتمام الكبير بالقطاع من جانب مجلس إدارة الأهلي وإدارة النشاط الرياضي.





وأضاف تامر عادل أن مستقبل كرة اليد بالنادي مبشر للغاية، في ظل ما تقوم به الأجهزة الفنية لتجهيز اللاعبين، إضافة إلى ضم العديد من الصفقات المميزة ضمن خطة دعم وإمداد الفريق الأول بكافة المواهب في مختلف المراكز.



