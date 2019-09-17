نائب ترامب يؤكد استعداد الجيش الأمريكي.. ويعلن إرسال بومبيو للسعودية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الجيش الأمريكي لأية تداعيات عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية.



وقال بنس إن الاستخبارات الأمريكية تعمل على مراجعة كافة الأدلة حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتا شركة أرامكو السعودية.



كما كشف عن توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية على خلفية الهجمات الأخيرة.



واتهم بنس إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وتعتبر تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة.



