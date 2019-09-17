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اقتصاد

قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات .. غدا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:31 م
قطع مياه
قطع مياه
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن ضعف وانقطاع المياه عن كل من ( نقيطة ـ كوم الدربي ـ برق العز ـ منطقة سندوب ـ الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حي قرية البقلية _ أجزاء من شرق المنصورة ) غدا الاربعاء من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 5 صباح يوم الخميس الموافق 19/9/2019، نظرا لاعمال الصيانة بخط طرد المحطة الرئيسي قطر 500 مم بمرفق مياه شرق الجديد بمدينة المنصورة .

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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