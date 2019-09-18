شاهد.. كيفية تحسين شكل القوام وتقوس الظهر

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح لتعديل القوام وفرد عضلة الكتف والظهر.



وقال الكابتن حسام، خلال حديثه بالفقرة الرياضية، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد».، إن الانحرافات القوامية تختلف فى شكلها من جسم لآخر.



وأشار الكابتن حسام، إلى أن الخلل الذى يحدث فى شكل الجسم يكون نتيجة عن ضعف إحدى العضلات، مقارنة بالعضلة التى تقابلها، أو تحرك الكتف للأمام "الأتب".



ونصح الكابتن حسام، بعدم الانحناء للأمام أثناء الجلوس أمام الكمبيوتر فىا لعمل أو أثناء الكتابة على الموبايل.

