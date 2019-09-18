ماذا قالت إسرائيل عن مصر في الذكرى 41 لـ كامب ديفيد

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك فى الذكرى الـ 41 لإحياء اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل.



وكتبت الصفحة "مصر ستبقى يدها ممدودة للسلام مع كل جاراتها".



وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" أيضًا: "في مثل هذا اليوم قبل 41 سنة وقعت مصر وإسرائيل على اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية، التي مهدت السبيل الى السلام الدائم بين البلدين".



وأضافت الصفحة أن إسرائيل تحتفي وبكل فخر بمرور 40 عاما على إرساء السلام والتعاون المتبادل مع مصر.



جدير بالذكر أن اتفاقات كامب ديفيد وقعها الرئيس الراحل أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن في 17 سبتمبر 1978 في البيت الأبيض، وشهد على الاتفاق الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر.



وحاز السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام لعام 1978 بالتقاسم بسبب الاتفاق الذي أبرم بينهما.