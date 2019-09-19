آرسنال ينهي الشوط الأول بهدف وحيد في شباك آينتراخت فرانكفورت.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين أرسنال الإنجليزي مع مضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بتقدم الجانرز بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كومرزبنك ارينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي.



سجل هدف أرسنال الوحيد فى الشوط الأول، اللاعب الشاب جوزيف ويلوك فى الدقيقة 38 من زمن المباراة، من تسديدة قوية اصطدمت بدفاع الفريق الألمانى وتدخل الشباك.



وجاء تشكيل أرسنال لمباراة الليلة على النحو التالى:



حراسة المرمى: مارتينيز



الدفاع: موستافى ، ديفيد لويز ، تشامبرز ، كولاسيناك



الوسط: روى ، توريرا ، جرانيت تشاكا



الهجوم: ساكا ، أوباميانج ، ويلوك



ويخوض الجانرز وصيف النسخة الماضية من الدورى الأوروبى بعد الخسارة أمام تشيلسي بركلات الترجيح 4-1، مواجهة ليس سهلة أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام البلوز حامل اللقب.