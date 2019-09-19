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رياضة

الدوري الأوروبي.. أرسنال يكتفي بثلاثية في شباك فرانكفورت.. ولاتسيو يسقط أمام كلوب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:04 م
أرسنال
أرسنال
أحمد هاني
نجح أرسنال الإنجليزي في تحقيق أول 3 نقاط له بعد الفوز على مضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كومرزبنك أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي.

أنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله اللاعب الشاب جوزيف ويلوك فى الدقيقة 38 من زمن المباراة، وعزز الجانرز من تقدمه عبر طريق بوكايو ساكا وبيير أوباميانج، فى الدقيقتين 85 و 87.

وفى نفس المجموعة خسر لاتسيو من قبل كلوج الروماني بهدفين لهدف .

وجاءت باقي النتائج التي أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

بازل السويسرى 5 – 0 كراسنودار

كاراباج 0 – 3 إشبيلية

خيتافى 1 – 0 طرابزون

رين 1 – 1 سيلتك

كلوج 2 – 1 لاتسيو

ايندهوفن 3 – 2 سبورتنج لشبونة

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