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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء كبارى كفر شكر وطريق بنها - المنصورة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، يرافقه وفد من وزارة النقل اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها-المنصورة.

كما تفقد محافظ القليوبية، أعمال إنشاء كوبرى أسنيت بنطاق مدينة كفر شكر بتكلفة 180 مليون جنيه بطول 1660 متر وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وتفقد أيضا أعمال إنشاء كوبرى كفر شكر العلوى والذى تنفذه الشركة الوطنية للتشييد بتكلفة 224 مليون جنيه بطول 1650 مترا.

واطلع محافظ القليوبية ومرافقوه على معدلات التنفيذ فى الكبارى والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال وأن تكون على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري وفقا للجدوال الزمنية مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت وزارة النقل أن مشروع تطوير طريق بنها- المنصورة السريع يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وإنشاء طبقات رصف جديدة وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء وتطوير دورانات للخلف وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأضافت أن الكباري التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا طريق بنها – المنصورة الحيوي الذى يخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

فيما أكد محافظ القليوبية على أن الكبارى الجديدة سوف تضع حل جذرى للمشاكل المرورية على طريق بنها – كفر شكر – المنصورة خاصة امام التجمعات السكانية والقرى الواقعة عليه فضلا عن الحد من الحوادث المرورية على الطريق

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