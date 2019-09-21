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رياضة

حارس الطلائع عقدة عماد النحاس.. والاخير: أنا مش محظوظ معاه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:53 م
عماد النحاس
عماد النحاس
يسرى غازى
علق عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب على ضياع ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل فى مباراة طلائع الجيش فى إفتتاحية لقاءاته بالدوري الممتاز.

وتغلب فريق المقاولون العرب على نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد أحرزه التونسي سيف الدين الجزيري فى المباراة التى جمعت بينهما فى الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس عبر تصريحات تليفزيونية : أنا غير محظوظ أمام حارس طلائع الجيش محمد بسام الذي تصدى إلى ثلاث ضربات جزاء أمام الفرق التي أقودها فى الدوري الممتاز حيث تصدى لركلتين عندما كنت مدربا لفريق أسوان بخلاف ضربة الجزاء في مباراة اليوم السبت.


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