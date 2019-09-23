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أخبار البلد

معهد الشرق الأوسط والمصري للدراسات الاستراتيجية ينظمان مؤتمرا عن مصر في نيويورك

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:56 م
شعار اعلان المؤتمر
شعار اعلان المؤتمر
نيويورك
يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرًا لمدة يوم واحد تحت عنوان "مصر في شرق أوسط متغير" بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة وذلك علي هامش الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة بمدينة نيويورك يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر المقبل.

ويشارك في أعمال المؤتمر لفيف من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في ١٧ سبتمبر الجاري، بالإضافة إلي خبراء بارزين من مراكز الأبحاث الأمريكية وشخصيات أكاديمية وكتاب بارزين وصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات تتناول الأولي منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة ، الخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة.

ويتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة الى مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة سياسات الاصلاح الإقتصادي والبعد الاجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الاجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.

ويشارك في الجلستين الأولي والثانية متحدثون مصريون ومتحدثون أمريكيون بينما تخصص الجلسة الثالثة لمتحدثين مصريين فقط. ومن المنتظر أن تشهد أعمال المؤتمر كلمة رئيسية لمتحدث رفيع المستوي.

كما يشارك عدد من شباب الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأوراق عمل في أعمال المؤتمر. وتعقد جلسة ختامية مغلقة لخبراء المركز المصري ومعهد الشرق الأوسط تبحث في افاق التعاون والشراكة بين المركزين في المستقبل.

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