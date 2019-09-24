احترس.. أعراض تؤكد إصابتك بالروماتويد

يصاب العديد من الأشخاص بـ"الروماتويد"، وهو من أشهر الأمراض الروماتيزمية، ويعتبر مرض يصيب جهاز المناعة في جسد الإنسان.





وقال الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مرض الروماتويد، يقوم بجعل المناعة الذاتية تهاجم الجسد الموجودة فيه، حيث يهاجم المفاصل مما يعرض الشخص للإصابة بالتهاب فى المفاصل ووجود آلام شديدة وتورم.





وحذر أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، من عدم أخذ الأدوية لمريض الروماتويد، حيث أنها ستؤثر على قدرات المريض فى تأدية احتياجاته اليومية، لافتا الى أنه إذا شعر المريض بألم فى منطقة واحدة فقط بالجسم فعليه التوجه لطبيب العظام، ولكن عند شعوره بالألم فى أكثر من منطقة فعليه التوجه إلى طبيب روماتيزم.



