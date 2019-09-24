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احترس.. أعراض تؤكد إصابتك بالروماتويد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
أحترس أعراض تؤكد
أحترس أعراض تؤكد أصابتك بالروماتويد
أسماء عبد الحفيظ
يصاب العديد من الأشخاص بـ"الروماتويد"، وهو من أشهر الأمراض الروماتيزمية، ويعتبر مرض يصيب جهاز المناعة في جسد الإنسان.

وقال الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مرض الروماتويد، يقوم بجعل المناعة الذاتية تهاجم الجسد الموجودة فيه، حيث يهاجم المفاصل مما يعرض الشخص للإصابة بالتهاب فى المفاصل ووجود آلام شديدة وتورم.

وحذر أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، من عدم أخذ الأدوية لمريض الروماتويد، حيث أنها ستؤثر على قدرات المريض فى تأدية احتياجاته اليومية، لافتا الى أنه إذا شعر المريض بألم فى منطقة واحدة فقط بالجسم فعليه التوجه لطبيب العظام، ولكن عند شعوره بالألم فى أكثر من منطقة فعليه التوجه إلى طبيب روماتيزم.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه عادة ما يشعر مريض الروماتويد بآلام فى العديد من المفاصل، خاصة بالمفاصل الصغيرة كأصابع اليد والأرجل، بالإضافة إلى شعور بـ"تيبس الجسد" أى وجود صعوبة فى تحريك المفاصل بليونة، مؤكدا أن أكثر سن عرضة لهذا المرض يكون بين 35 إلى 50 سنة.

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