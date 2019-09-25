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شاهد.. انفجار يستهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:57 م
انفجار يستهدف حافلة
انفجار يستهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، يعرض لحظة وقوع انفجار، استهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا.

وأوضحت أن 4 أفراد أصيبوا من الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع بحافلتهم في مدينة أضنة.

وأشارت إلى أن محافظ أضنة، صرح في حديث لقناة "إن تي في" التركية، إن "عددا من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار حافلة باستخدام عبوة ناسفة في منطقة يوريجير، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

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