خالد عكاشة: الشرق الأوسط يشهد أنماطا غير تقليدية من التهديدات والتفاعلات





وأوضح أن هذا الأمر يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة وخطيرة لمرحلة ما بعد "دولة داعش"، من بينها زيادة حالة التماهي والتنسيق بين التنظيمات الإرهابية الكبرى في الإقليم، أو بين التنظيمات الكبرى والتنظيمات الإرهابية المحلية.

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إقليم الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة وخطيرة يشهد أنماطا مختلفة وغير تقليدية من التهديدات والتفاعلات، الجيوسياسية والاستراتيجية، سواء على مستوى وحدات الإقليم، أو علاقاته الإقليمية، أو في علاقة الإقليم بالقوى الخارجية.وأضاف خالد عكاشة، خلال مؤتمر "مصر في شرق أوسط متغير" بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة والمقام في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه إلى جانب استمرار ظاهرة الدولة المنهارة والمأزومة، والتي تكرست كجزء من تداعيات ما عرف بالربيع العربي، والصعوبات العديدة التي لا زالت تواجه مشروعات التسوية السياسية في هذه الدول وإعادة وضعها على مسار الدول الطبيعية، فإن تداعيات وتكاليف هذه الظاهرة لم تعد تقف عند الحدود السياسية لهذه الدول، ولايزال هناك فاعلين إقليميين يسعون للحفاظ على هذه الحالة بل وتعميقها.وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الأمر نفسه يتعلق بظاهرة الإرهاب، فرغم هزيمة "دولة" داعش، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بانتهاء داعش كتنظيم أو كأيديولوجيا، وهناك مؤشرات عديدة تؤكد محاولة التنظيم التأقلم مع مرحلة ما بعد "الدولة"، من خلال بناء استراتيجية جديدة، تضمن له البقاء، من ناحية، وتحقيق المزيد من الانتشار على حدود الإقليم من ناحية أخرى.