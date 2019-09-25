عزل ترامب.. ما هي إجراءات الإطاحة بالرئيس الأمريكي بعد تحرك مجلس النواب ضده؟

أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الديمقراطيين بالمجلس، نانسي بيلوسي، تحقيقًا رسميًا بهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منصبه بدعوى خيانة القسم وإساءة استخدام السلطة.



ومنذ تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتوقف المناوشات ما بين الرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، والديمقراطيين، وسط محاولات مستمرة من الديمقراطيين للإطاحة بترامب من حكم البلاد، إلا أن تلك المرحلة تتخذ طابعا جادا، لتكاتف أعضاء الحزب الديمقراطي بهدف تحقيق مطلبهم في إسقاط ترامب من رئاسة البلاد.



إجراءات عزل الرئيس الأمريكي



ووفقا للدستور الأمريكي فإن مسألة الإطاحة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليست سهلة خاصة أن القرار النهائي في مثل تلك المسائل يرجع إلى مجلس الشيوخ وهى الغرفة الأعلى داخل مجلس النواب الأمريكي، والتي من بين أعضائها العديد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، مما يعني إمكانية عرقلة أي قرار يتخذ من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.



ووفقُا للدستور الأمريكي فإن أي خطوة لإقالة الرئيس يجب أن تبدأ من مجلس النواب، وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أن مجلس النواب «يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين»، وهو ما ينطبق على حالة ترامب .



عزل الرئيس الأمريكي وفقا للدستور



المادة الثانية من الدستور الأمريكي تنطبق على حالة الرئيس ترامب ، خاصة في ظل توجيه الاتهامات المباشرة له بمخالفته القسم، ومحاولته الضغط على الحكومة الأوكرانية بهدف تحقيق مصلحة شخصية لـ ترامب ، من خلال الضغط على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة للرئاسة الأمريكية 2020 " جو بايدن " نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.



وعقب توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي وهي الخطوة التي تحققت، يكلف المجلس إحدى لجانه، ببدء التحقيق تجاه الشخص المتهم، وفي حالة إثباتها أمرا ما، فإنها تعيد طرح القضية أمام المجلس كاملًا للتصويت بأغلبية بسيطة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا، وهي خطوة مضمونة باعتبار أن الديمقراطيين هم الأغلبية في المجلس.



الحكم لمجلس الشيوخ



وبعد تمرير الاتهام من مجلس النواب الأمريكي أصبح الأمر في يد مجلس الشيوخ، وهى الغرفة الأعلى التي يقوم أعضاؤها بدور المحلفين، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، بينما يتولى الجلسة كبير القضاة في المحكمة العليا الظامريكية، حتى يتخذ مجلس الشيوخ قراره بتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي مذنبا من عدمه، ولصدور القرار لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

