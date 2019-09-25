ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عزل ترامب.. ما هي إجراءات الإطاحة بالرئيس الأمريكي بعد تحرك مجلس النواب ضده؟

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتب - محمد لصاحى
أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الديمقراطيين بالمجلس، نانسي بيلوسي، تحقيقًا رسميًا بهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منصبه بدعوى خيانة القسم وإساءة استخدام السلطة.

ومنذ تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتوقف المناوشات ما بين الرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، والديمقراطيين، وسط محاولات مستمرة من الديمقراطيين للإطاحة بترامب من حكم البلاد، إلا أن تلك المرحلة تتخذ طابعا جادا، لتكاتف أعضاء الحزب الديمقراطي بهدف تحقيق مطلبهم في إسقاط ترامب من رئاسة البلاد.

إجراءات عزل الرئيس الأمريكي

ووفقا للدستور الأمريكي فإن مسألة الإطاحة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليست سهلة خاصة أن القرار النهائي في مثل تلك المسائل يرجع إلى مجلس الشيوخ وهى الغرفة الأعلى داخل مجلس النواب الأمريكي، والتي من بين أعضائها العديد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، مما يعني إمكانية عرقلة أي قرار يتخذ من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
عزل ترامب.. ما هي
ووفقُا للدستور الأمريكي فإن أي خطوة لإقالة الرئيس يجب أن تبدأ من مجلس النواب، وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي على أن مجلس النواب «يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين»، وهو ما ينطبق على حالة ترامب.

عزل الرئيس الأمريكي وفقا للدستور

المادة الثانية من الدستور الأمريكي تنطبق على حالة الرئيس ترامب، خاصة في ظل توجيه الاتهامات المباشرة له بمخالفته القسم، ومحاولته الضغط على الحكومة الأوكرانية بهدف تحقيق مصلحة شخصية لـ ترامب، من خلال الضغط على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة للرئاسة الأمريكية 2020 " جو بايدن" نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
عزل ترامب.. ما هي
وعقب توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي وهي الخطوة التي تحققت، يكلف المجلس إحدى لجانه، ببدء التحقيق تجاه الشخص المتهم، وفي حالة إثباتها أمرا ما، فإنها تعيد طرح القضية أمام المجلس كاملًا للتصويت بأغلبية بسيطة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا، وهي خطوة مضمونة باعتبار أن الديمقراطيين هم الأغلبية في المجلس.

الحكم لمجلس الشيوخ

وبعد تمرير الاتهام من مجلس النواب الأمريكي أصبح الأمر في يد مجلس الشيوخ، وهى الغرفة الأعلى التي يقوم أعضاؤها بدور المحلفين، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، بينما يتولى الجلسة كبير القضاة في المحكمة العليا الظامريكية، حتى يتخذ مجلس الشيوخ قراره بتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي مذنبا من عدمه، ولصدور القرار لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.
عزل ترامب.. ما هي
ووفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور الأمريكي، فإنها تنص على أن لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب جو بايدن.. الديمقراطيون يبدءون إجراءات الإطاحة بـ ترامب

كيف يمكن عزل ترامب من رئاسة أمريكا بعد فتح تحقيقاً في فضيحة أوكرانيا

عقب بدء إجراءاته.. تعرف على خطوات عزل ترامب من منصبه

سيناريو العزل يقترب.. تفاصيل مكالمة هزت عرش ترامب

التفاصيل الكاملة لـ مكالمة فضيحة أوكرانيا.. هل اقترب عزل ترامب؟

عزل ترامب .. لماذا انتفض الديمقراطيون للإطاحة بالرئيس الأمريكي من الحكم

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. خبر سعيد لجماهير الاهلي.. وحقيقة اعتزال محمد صلاح.. ومفاجأة بشأن إصابة ميسي.. وموعد الكلاسيكو الإسباني

يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

ارتفع 3 قروش .. سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك اليوم

رجل على رجل .. الجزيرة تذيع إهانة رئيس فرنسا لـ أمير قطر

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة متغير

شاهد.. الزي الرسمي الجديد لـ النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو