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رياضة

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت فى دورى الأبطال

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:46 م
ميتشو
ميتشو
منتصر الرفاعي- ملك موسي
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائيًا، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشرح المدير الفني للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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