5 أبطال يحملون علم مصر في بطولة العالم لـ ألعاب القوى 2019

تنطلق بطولة العالم لالعاب القوي كبار بالدوحة غدا في الفترة 27 من سبتمبر وتستمر حتي 6 اكتوبر 2019 بمشاركة 5 لاعبين مصريين.



يستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة العالم لالعاب القوي كبار ، والمنافسة علي الحصول علي الميداليات المتنوعه.



ويستعرض "صدى البلد" اسماء اللاعبين المشاركين وبعض ما حققوه خلال الفترة السابقة:



مصطفي الجمل لاعب النادي "الاهلي" لاطاحة المطرقة ، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الافريقية بالمغرب ، وفضية بطولة القارات لعام 2018 و2014 وقد حقق المركز السابع في بطولة العالم السابقه بلندن 2017 .



محمد مجدي حمزة لاعب النادي "الاهلي" لدفع الجلة ، الحائز علي الميدالية الفضية بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب ، وبرونزية بطولة العالم للناشئين 2018 .



مصطفي عمر لاعب نادي "الجزيرة" ، الحاصل علي الميدالية البرونزية بدورة الالعاب الافريقية ، والمركز الثامن في بطولة العالم للشباب 2014 .



بسنت حميدة لاعبة نادي "الجيش" 200 متر عدو ، اول لاعبة في تاريخ مصر تحقق ميدالية افريقية بسباقات السرعه ، الحاصلة علي فضية سباق 200 متر عدو وبرونزية 100 متر عدو بدورة الالعاب الافريقية.



سالم محمد لاعب نادي "الجيش" 3000 متر موانع ، الحاصل علي المركز الثالث في بطولة برشلونة الدولية الشهر الماضي ، والمركز السابع في دورة الالعاب الافريقية بالمغرب.



يامل الاتحاد المصري لالعاب القوي برئاسة الدكتور سيف الله شاهين ، تحقيق نتائج جيدة والمنافسة علي الميداليات في مختلف السباقات بالبطولة ورفع اسم وقيمة مصر في مخلتف المحافل الدولية.



يذكر ان بطولة العالم السابقة اقيمت بلندن عام 2017 بمشاركة 4 لاعبين فقط ولم نحقق ميدالية في اي مسابقة.