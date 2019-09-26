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منوعات

تعرف على كيفية إلغاء اشتراك خدمة Google Play Pass

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:01 م
Google Play Pass
Google Play Pass
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google " الأمريكية، عن إطلاق خدمتها الجديدة بلاي باس "Play Pass"، والتي توفر للمستخدمين وصولًا إلي مئات التطبيقات بدون إعلانات أو مشتريات داخلية مقابل اشتراك شهري بحوالي 4.99 دولار أمريكي.

ويحتوي "Google Play Pass"، على حوالي 350 تطبيقًا ولعبة عند إطلاقه، ولكن إذا كنت لا ترغب في استخدام المنصة بعد الآن، يمكن إلغاء الاشتراك نهائيًا، إليك طريقة إلغاء اشتراكك، وفقا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني.

1. افتح تطبيق جوجل بلاي Google Play.

2. اضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة خطوط رأسية أعلى يسار الشاشة.

3. اضغط على خيار الاشتراكات Subscriptions.

4. من خلال خيار الاشتراكات، اضغط على Google Play Pass.

5. انقر فوق إلغاء الاشتراك Cancel subscription.

6. حدد سبب قيامك بالإلغاء إذا كنت تريد منح Google هذا الإجابة، وإذا كنت لا ترغب في إخبارها بالسبب، فانقر فوق رفض الإجابة.

7. اختر متابعة Continue، وستظهر نافذة تأكيد منبثقة تسألك عما إذا كنت متأكدًا من رغبتك في الإلغاء، انقر فوق إلغاء الاشتراك Cancel subscription.

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