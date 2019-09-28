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رياضة

اللجنة الخماسية تكشف موعد الجمعية العمومية العادية لـ اتحاد الكرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:43 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الموعد النهائى لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة.

وحددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يوم 30 أكتوبر القادم موعدا لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية على أن يتم إخطار الأندية بذلك.

ومن المقرر أن تناقش عمومية الجبلاية العادية الحساب الختامي للاتحاد عن الموسم المنصرم واعتماد الميزانية السنوية للاتحاد بعد طرحها أمام مندوبي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني سوف تطرح خلال الفترة القادمة العديد من التعديلات فى لائحة النظام الأساسي للمناقشة مع الاندية بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".
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