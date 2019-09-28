مصر للطيران تستضيف وفدًا بلجيكيًا لزيارة المعالم السياحية

نظم مكتب مصر للطيران ببلجيكا زيارة لوفد سياحي بلجيكي من مؤسسة (بوجوسون)، وصل اليوم، على رحلة الشركة قادما من بروكسل الي القاهرة ومنها الي الاقصر واسوان للتعرف علي الأماكن الأثرية وزيارة معالم مصر السياحية.



وأشاد الوفد البلجيكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم هذه الزيارة بالتنسيق مع مكتب مصر للطيران ببروكسل برئاسة ريم عرابي وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر التي تربطها ببلجيكا روابط وعلاقات قوية في مختلف المجالات.



وتاتي هذه الزياره لدعم تجديد قصر البارون كما أنهم حريصون كمؤسسة بلجيكية مقرها قصر المهندس المعماري إمبان على تعريف المواطنين البلجيكيين بقصر البارون إمبان وهو أحد أجمل الآثار المصرية في تاريخ مصر الحديث والذي قام ببنائه المهندسون البلچيكيون.



والجدير بالذكر ان هذه المؤسسة تقدم برنامجا فنيا رائعا في ڤيلا امبين وهو مقر المؤسسة في بلچيكا يوضح الفن المعماري بقصر البارون وكذلك بمباني حي مصر الجديدة.



وأصبحت اليوم فيلا امبين مركزا للفن والحوار بين مختلف الثقافات.