أسعار رينو ميجان المستعملة بسوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة رينو ميجان موديل ٢٠١٥ المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة رينو ميجان موديل ٢٠١٥ المستعملة في مصر.



جذبت السيارة رينو ميجان موديل ٢٠١٥ ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة رينو ميجان موديل ٢٠١٥ والقريبة منها ما بين 100 ألف إلى 110 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة رينو ميجان موديل ٢٠١٥ في سوق السيارات المصرية.

