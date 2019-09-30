الانسجام سيّد الموقف..حظك اليوم الاثنين برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ليوم حظك اليوم الاثنين 30 -سبتمبر 2019 وفقا لما نشرتة خبيرة الأبراج عبير فؤاد .



برج الحمل



مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك



عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف والرومانسية هي السائدة



صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية