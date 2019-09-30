Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الانسجام سيّد الموقف..حظك اليوم الاثنين برج الحمل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:52 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ليوم حظك اليوم الاثنين 30 -سبتمبر 2019 وفقا لما نشرتة خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

برج الحمل

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف والرومانسية هي السائدة

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الأحد 28-7-2019 .. ماذا يقول برجك مهنياً وعاطفياً

متهرب.. توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تجاوز المصاعب

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

عزز علاقتك بالحبيب.. حظك اليوم الخميس لبرج الحمل

انتظر النجاح.. حظك اليوم الثلاثاء 17/9/2019 لمواليد برج الحمل

ترشيحاتنا

تصريحات جولن لتليفزيون مصري تستفز الرئيس التركي بشدة .. شاهد

كارثة .. قطر تحاصر العمالة الأجنبية وتمنع عنهم الرواتب

ياسين السقا يكشف حقيقة انفصال والده النجم أحمد السقا عن أمه

الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة بعد 5 أشهر فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور متغزلا فى فيفي عبده وابنتها: هى مين الأم ومين البنت

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور