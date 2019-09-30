ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، في ثاني جلسات الاسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.14% مسجلا مستوى 14,335.7 نقطة.



وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.4% مسجلا مستوى 520.9 نقطة.



وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 0.33% مسجلا مستوى 1,394.2 نقطة.