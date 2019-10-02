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الشرطة العراقية تواجه المتظاهرين بـ طلقات حية.. وسبب جديد للاحتجاجات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:10 م
متظاهرون عراقيون
متظاهرون عراقيون
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محمد علي
أطلقت قوات الأمن العراقية طلقات حية اليوم الأربعاء لتفريق احتجاجات جديدة في العاصمة بغداد، على الرغم من دعوات كبار القادة بضبط النفس بعد يوم من مقتل متظاهرين ووقوع عشرات المصابين، بحسب ماذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وتعد الاحتجاجات هي أول تحد شعبي كبير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الذي شكل حكومته قبل عام، والذي ألقى باللوم بشكل مثير للجدل على "المعتدين" في أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات، التي خرجت لوضع حد للفساد وانعدام فرص التوظف، وللمطالبة بإصلاح قديم مُتجدد هو انقطاع الكهرباء.

وأغلقت قوات الأمن اليوم الأربعاء، ساحة ميدان التحرير الشهيرة في بغداد حيث تجمع المئات من المحتجين أمس، بينما تجمع بعض المتظاهرين حول الحواف.

وأفاد مراسلون، بأن حشودًا صغيرة خرجت إلى شارع الشعب في شمال بغداد والزعفرانية في الجنوب، حيث حاولت شرطة مكافحة الشغب تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والطلقات الحية في الهواء.

وانتقد المتظاهرون كما حدث في اليوم السابق، الحكومة متهمين إياها بالفساد، فضلا عن الفشل في الخدمات العامة وارتفاع البطالة.

قالت مصادر طبية إن حوالي عشرة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات في أنحاء بغداد يوم الأربعاء ، معظمهم يعانون من استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق احتجاج حوالي 1000 شخص في ميدان التحرير أمس الثلاثاء.

وسمع صوت إطلاق نار كثيف في الليلة الماضية حول ميدان التحرير. ولم يتضح ما إذا كانت الطلقات أطلقت مباشرة على المحتجين أم في الهواء.

وقال مسؤولو الصحة إن الاشتباكات التي وقعت أمس الثلاثاء خلفت قتيلًا و 200 جريح في بغداد ومات آخر في الجنوب.

وأثارت إراقة الدماء إدانة من الرئيس العراقي برهم صالح ، الذي حث على "ضبط النفس واحترام القانون"، وقال في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "الاحتجاج السلمي حق دستوري يمنح للمواطنين".

وعبرت جينين هينس، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة في العراق ، عن "قلقها الشديد" يوم الأربعاء ، قائلة إنها "تأسف بشدة للضحايا"، وحثت السلطات على "ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات".

وعلى غير العادة بالنسبة للعراق ، لم يدعو أي فصيل سياسي صراحة إلى احتجاجات الأمس، والذي بدا تلقائيًا إلى حد كبير.

وقالت صحيفة "البينة الجديدة" الليبرالية إن الاحتجاجات كانت "لأول مرة بدون علم ، دون ملصق أو شعار حزب".

وتجددت الاحتجاجات بعد شهور من الإحباط بسبب الافتقار الملحوظ للتقدم في الفساد أو البطالة أو الخدمات، علاوة على انقطاع التيار الكهربائي الروتيني الذي يترك المستهلكين دون كهرباء لمدة قد تصل إلى 20 ساعة في اليوم ، ووفقًا للبنك الدولي ، تبلغ البطالة بين الشباب حوالي 25 في المائة ، أو ضعف معدل البالغين.

وكانت الاحتجاجات اندلعت على نفس القضايا مدينة البصرة الجنوبية في الصيف الماضي وانتهت فعلًا برحيل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ويواجه عبد المهدي الآن تحديًا مشابهًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن لوسائل الإعلام الحكومية أمس الثلاثاء إن "المتسللين كانوا وراء أعمال العنف في الاحتجاجات ".

من جانبه دعا رجل الدين القومي مقتدى الصدر إلى "تحقيق عادل" في الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير.

كما أمر البرلمان بإجراء تحقيق في أعمال العنف وانتقدت لجنته لحقوق الإنسان قوات الأمن بسبب "قمعها" للمظاهرات.
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