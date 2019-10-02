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رياضة

ثنائي الزمالك جاهزان لمواجهة المقاصة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:58 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسى
أصبح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالعزيز ومحمد عبدالغني، جاهزان لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام المقاصة.

ويتقابل الزمالك مع المقاصة غدًا الخميس على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك الجماعية أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها.

وكان محمود عبدالعزيز يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، بينما عانى عبدالغني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.
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