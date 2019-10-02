ثنائي الزمالك جاهزان لمواجهة المقاصة

أصبح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالعزيز ومحمد عبدالغني، جاهزان لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام المقاصة.





ويتقابل الزمالك مع المقاصة غدًا الخميس على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك الجماعية أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، بعد تعافيهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها.



