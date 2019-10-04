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برلمان

1000 جنيه للفحص والـGPS.. شروط استخراج رخصة السيارة بـ قانون المرور الجديد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:24 م
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
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عبد الرحمن سرحان
يعد قانون المرور الجديد من التشريعات الهامة التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره وإصداره بشكل النهائي، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس، لا سيما بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :

ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة
ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.
ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة
ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
ـ تركيب GPS
ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء
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