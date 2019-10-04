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رياضة

رضا عبدالعال لـ مرتضى منصور: الحق الفريق ميتشو هيدمره.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:23 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسن العمدة
شن رضا عبد العال نجم الزمالك الأسبق، هجوما حادا على الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك الجديد.

وقال رضا عبد العال، إن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لابد أن يتدخل ويعلن رحيل ميتشو بسبب الأداء الذي ظهر فيه الفريق بمباراتي الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري ومصر المقاصة فى الجولة الثانية.

وواصل رضا عبد العال هجومه، بأن ميتشو سيدمر الفريق فنيا وسيفقد اللاعبين الثقة ، وخاصة إمام عاشور، معلقا: "مش عارف يسيطر على الكرة.. وبو طيب مش عارف يجري".

وتابع رضا عبد العال، أن كريم بامبو من اللاعبين المهمين الذين يستبعدهم باستمرار ومعه إسلام جابر أيضا.

وأضاف رضا عبد العال، أن شيكابالا لم يعد له القدرة فى الجري خلال المباراة ومستواه ضعيف ، لافتا إلى أن ابو جبل من الحراس الجيدين ويجب أن يعطيه فرصه كاملة.

وأكمل، أما ميتشو سأقيمه من وجهة نظري وسأعطيه صفرا في إدارة المباريات التي خاضها.
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