توسع غير مسبوق لـ التعليم العالي في إنشاء المعاهد ..انطلاق الدراسة بـ4 جديدة .. 2 للتمريض وآخرين للمحاسبة واللغات والترجمة

التعليم العالي توافق على إنشاء العالي للغات والترجمة بأسوان

التعليم العالي:

إنشاء معهد فني جديد للتمريض داخل مستشفى وادى النيل

قرار وزاري بإنشاء معهد للإدارة والمحاسبة بسوهاج

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء المعهد الفني للتمريض جامعة السويس



تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوسع في انشاء المعاهد والكليات الجديدة فمع بدء العام الدراسي اطلقت العمل بـ4 معاهد جديدة بعدد من التخصصات في المحافظات المختلفة.



المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الوزاري بإنشاء المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان، حيث وافقت اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات التراخيص بإنشاء معاهد خاصة جديدة بتاريخ 22 يوليو 2019.



ويتكون المعهد من عدة أقسام وهم قسم اللغة الأسبانية، والإنجليزية والألمانية والروسية، حيث تنص مواد القانون على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.



ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 52 في شأن تنظيم المعاهد العالي الخاصة، ولائحته التنفيذية ، والاطلاع على القانون رقم 49 لعام 1972 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاته على القرار الجمهوري رقم 270 لعام 1997 بمسؤوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي.



معهد فنى للتمريض داخل مجمع مستشفى وادى النيل:



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الوزاري رقم 3009 لسنة 2019 بإنشاء معهد فنى للتمريض داخل مجمع مستشفى وادى النيل، ومن المقرر أن تكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان، حيث يمنح بعدها الخريج شهادة دبلوم المعهد الفنى للتمريض وتعتمد من وزارة التعليم العالى وفقا للضوابط المنظمة لذلك.



ويقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتقوم مستشفى وادى النيل بالإشراف على المعهد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وذلك من حيث أداء الامتحانات النظرية والمعملية والعملية.



ويعين مدير المعهد بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بينما يعين مدير عام مستشفى وادى النيل الكوادر الإدارية اللازمة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للمعهد، بالإضفة إلى تعيين الكوادر العلمية والفنية اللازمة.



ويتم التدريس وفقا لضوابط وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويندب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المماثلة والوزارات المعنية والمتخصصين وفقا لضوابط وشروط الانتدابات.



المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج:



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن صدور القرار الوزاري رقم 3465 لسنة 2019 بشأن انشاء المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج، التابع لجمعية البر تنمية المجتمع والذي سيقدم برامج تعليمية في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال.



ويحصل الدارسون بالمعهد لمدة سنتين دارسيتين للمرحلة الأولى لمن يجتازها بنجاح على درجة دبلوم فوق المتوسط في مجال التخصص، بينما سنتان دراسة للمرحلة الثانية يحصل من يجتازها بنجاح على درجة البكالوريوس في مجال التخصص.



وأكدت الوزارة أن صدور القرار الوزاري بشأن بدء الدراسة يأتي بعد إستكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتمال الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.



المعهد الفني للتمريض بجامعة السويس:



وصرح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة بأن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وافق على إنشاء المعهد الفني للتمريض بجامعة السويس، كما وافق على اللائحة الخاصة بكلية التجارة بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس عربي وإنحليزي والدراسات العليا.



المعهد الفني للتمريض بجامعة السويس



وأكد الشرقاوي أن الجامعة تسعى بخطى واسعة في طريق استكمال كافة منشآتها لا سيما منظومة التخصصات الطبية التي طال انتظار إقليم الجامعة لها ، فانشاء معهد فني للتمريض بالجامعة ومن قبله انشاء كلية طب الاسنان ، وبدأ الدراسة بكلية الطب في العام الماضي ، كل هذا يعد انحازا كبيرا في مجال التخصصات الطبية التي توفرها الجامعة للمجتمع .



كما ثمن رئيس الجامعة الدور الكبير والدعم المتواصل من الدولة في توفير كافة متطلبات هذه التخصصات الهامة لاسيما إنشاء المستشفى الجامعي التي من المنتظر أن تقدم خدماتها للمجتمع ولهذه التخصصات وخدمة محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء و السخنة.



وأشار الشرقاوي إلى أن موافقة المجلس على اللائحة الخاصة بكلية التجارة إنما يعكس اهتمام الجامعة الكبير بمواكبة أعلى معايير الجودة التعليمية وذلك لتقديم مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة في سوق العمل على شتى المستويات محليا وإقليميا .



واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بتقديم الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات وامين المجلس الأعلى وأعضاء المجلس على رعايتهم للمطالب الجماهيرية بمحافظة السويس و المجتمعات المدنية التى تخدمها الجامعة.