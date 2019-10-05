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رياضة

التشكيلة الرسمية .. إي سي ميلان الجريح يهاجم جنوي بـ بيونتيك فى الدوري الإيطالي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي إي سي ميلان عن التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة مضيفه جنوى بملعب "لويجي فيراريس" في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيلة ميلان للمباراة :

دوناروما

ثيو - رومانيولي - دوراتي - كالابريا

بيليا

بونافنتورا - كيسي

هاكان - بيونتيك - سوسو

وخسر ميلان 4 مرات في أول 6 مباريات، ليحقق أسوأ إنطلاقة في مسابقة الدوري الايطالي منذ 80 عامًا، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على جنوى صاحب المركز الـ 18.
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