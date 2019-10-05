التشكيلة الرسمية .. إي سي ميلان الجريح يهاجم جنوي بـ بيونتيك فى الدوري الإيطالي

أعلن نادي إي سي ميلان عن التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة مضيفه جنوى بملعب "لويجي فيراريس" في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيلة ميلان للمباراة :
دوناروما
ثيو - رومانيولي - دوراتي - كالابريا
بيليا
بونافنتورا - كيسي
هاكان - بيونتيك - سوسو
وخسر ميلان 4 مرات في أول 6 مباريات، ليحقق أسوأ إنطلاقة في مسابقة الدوري الايطالي منذ 80 عامًا، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على جنوى صاحب المركز الـ 18.
وجاء تشكيلة ميلان للمباراة :
دوناروما
ثيو - رومانيولي - دوراتي - كالابريا
بيليا
بونافنتورا - كيسي
هاكان - بيونتيك - سوسو
وخسر ميلان 4 مرات في أول 6 مباريات، ليحقق أسوأ إنطلاقة في مسابقة الدوري الايطالي منذ 80 عامًا، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على جنوى صاحب المركز الـ 18.