حكم المقالب وترويع الناس .. الإفتاء توضح .. فيديو

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم المقالب وترويع الناس وتخويفهم وإقلاقهم، مؤكدًا أنه ليس من أخلاق المسلمين حتى ولو كان على سبيل المُزاح، وهو مما نهى عنه ديننا الإسلامي.



وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم المقالب وترويع الناس؟ أن هناك من الأدلة الشرعية على حرمة ترويع المسلم كأخذ ماله، وإخفائه على وجه المزاح.





ولفت إلى ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى: حدَّثنا أصحابُ محمدِ صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرونَ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم، فنامَ رجُلٌ منهم، فانطلقَ بعضُهُم إلى حَبْلٍ معه فأخذه، ففزعَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.



الإفتاء توضح حكم المزاح مع الأصدقاء بالتخويف والترويع



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم المزاح مع الأصدقاء بصورة فيها تخويف وترويع؟



وأجاب الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن الأمة الإسلامية لا تعرف تخويف الناس وإنما تعرف بث الأمان والسلم فى نفوس الناس، لأن النبى قال "ليس منا من روع مسلما"، منوها أن أمتنا أمان ورحمة لكل الناس.



وطالب عاشور، من الشباب أن يضحكوا كما يشاءون ولكن بطريقة لا ترعبهم أو تفزعهم.