كهربا يتسبب في أزمة جديدة مع رئيس الزمالك .. تفاصيل

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا للصفحة الرسمية وتحويله للتحقيق، بسبب تغريدة تم نشرها حول أزمة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وقال بيان اتحاد كرة السلة " يأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد أشخاص فريق الميديا، ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته".



تفاصيل الواقعة عندما قام فريق عمل السوشيال ميديا بنشر تغريدة تحت عنوان "اللى بيعمل مبيقولش" حول تصريح رئيس الزمالك حول تعاقد الزمالك مع نصف لاعبي الأهلي حال تعاقد المارد الأحمر مع كهربا .