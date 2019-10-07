ترامب يهدد تركيا بتدمير اقتصادها حال اعتراضها للجنود الأمريكان في سوريا



وتطرق بالقول :"لست مستعدا بأن أبقي ثماني سنوات أخرى في المنطقة"، كاشفا عن وجود 50 جنديا فقط في مناطق شمال سوريا.



وأكد أنه لن يقبل بإعادة 90 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو، معلنا أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.



وتابع الرئيس ترامب :"أهدرنا كثيرا من الأموال في النزاعات الخارجية ولا يمكننا أن نصرف أكثر على حروب الآخرين"، كاشفا عن انفاق ما يزيد على 3ر2 مليار دولار على المعركة ضد تنظيم داعش.

أكد الرئيس الأمريكي أنه إذا أقدمت تركيا على أي خطوة خارج حدودها فمن الممكن أن نؤذيها ونضر باقتصادها، مشيرا إلى أنه حذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، من إصابة أي جندي أمريكي بسبب العملية التركية شمال شرق سوريا.وقال ترامب ـ في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين، وأردته قناة "الحرة" الفضائية، إنه أبلغ أردوغان بضرورة ألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي شمال شرق سوريا جراء العملية التركية المرتقبة، مشددا على أن حدوث ذلك سيؤدي إلى "مشكلة كبيرة".وشدد ترامب، تعليقا على قراره سحب العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا رغم نية تركيا تنفيذ عملية هناك، على أن "أمريكا تريد إعادة قواتها إلى الوطن"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هزمت داعش بنسبة 100 في المائة "وقد آن أوان إعادة جنودنا إلى ديارهم".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب قوات الولايات المتحدة من المنطقة، موضحا :" نحن نراقب الوضع وأملنا أن تقوم تركيا بما هو صواب".