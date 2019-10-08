حملات تبرع بالدم وعرض فيلم الممر.. كليات جامعة المنيا تحتفل بنصر أكتوبر

استقبلت كليات جامعة المنيا الـ20 أبنائها من الطلبة والطالبات بالأعلام والأغاني الوطنية، إحياءًا للذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أرض الوطن.



عرض الكليات أفلام وثائقية عن أحداث وإنجازات الجيش المصري العريق بمداخل الكليات، بهدف تعميق الانتماء للوطن في أرواح شباب الجامعة.



جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي أطلقته جامعة المنيا تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد" برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والذي سيتم خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، والجوالة، والاتحادات الطلابية والأسر وذلك على مدار شهر أكتوبر حيث يقوم بتنفيذها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالإدارة ومكاتب الكليات.



ومن جانبه أشار الدكتور " مصطفى عبد النبي" أن الجامعة ستقوم بعرض فيلم الممر لطلاب الجامعة الذي تم إنتاجه عام 2019، والذي يُعد أحد الأفلام الدرامية الحربية الوثائقية التي تتناول فترة حرب الاستنزاف من التاريخ المصري، حيث ستقوم الجامعة بعرضه يومي الأربعاء لطلاب الجامعة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالقاعة الكبرى للفنون والآداب والمؤتمرات، والخميس لطلاب المدن الساعة الرابعة عصرًا.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ غدًا إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بإطلاق حملات التبرع بالدم لصالح مُصابي العمليات الإرهابية بسيناء والتي تستمر فعالياتها على مدار الشهر.

