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أخبار العالم

انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدني مستوياتها منذ تنصيبه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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أ ش أ
تراجعت شعبية رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لتسجل أدنى مستوى لها منذ تنصيبه.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن نسبة التأييد لأداء مون سجلت 5ر42 % بتراجع قدره 9ر1 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" يومي 7 و8 أكتوبر على 1502 من المواطنين البالغين في جميع أنحاء البلاد.
وارتفعت الأراء السلبية حول أداء مون بمقدار 7ر2 نقطة مئوية إلى 55%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ تنصيبه.
واتسعت الفجوة بين الأراء الإيجابية والسلبية حول أداء رئيس كوريا الجنوبية، من 9ر7 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي إلى 5ر12 نقطة مئوية في الأسبوع الجاري.
وقالت "ريال متر" إنه على ما يبدو فإن انتشار التقارير الإعلامية حول مزاعم فساد تتعلق بأسرة وزير العدل "جو كوك" وتحقيق النيابة العامة فيها والصعوبات المعيشية والاقتصادية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أثرت على نسبة تأييد الرئيس مون.
وبحسب الأحزاب السياسية، تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 5ر37%، في حين ارتفعت نسبة تأييد حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي إلى 1و34%.
وبناء عليه بلغت الفجوة بين نسبتي تأييد الحزبين 4ر3 نقطة مئوية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيب حكومة مون جيه-إن.
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انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه

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