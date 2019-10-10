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أخبار العالم

ترامب يدافع عن زوجة دبلوماسي أمريكى قتلت شابا بريطانيا بالخطأ

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:16 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن زوجة دبلوماسي أمريكى في المملكة المتحدة آن ساكولاس، المتورطة في قتل شاب بريطاني كان يستقل دراجة بخارية بعدما صدمته بسيارتها دون قصد.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، جاء تصريح ترامب ملتمسًا العذر لزوجة الدبلوماسي الأمريكي بأن القيادة الخاطئة واردة، وذلك بعد مطالبة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون في مكالمة هاتفية رفع الحصانة الدبلوماسية عن زوجة الدبلوماسي والسماح للشرطة البريطانية بمواصلة التحقيق في مقتل الشاب البريطانى.

وتوفى هاري دون الذى يبلغ من العمر 19 عاما بعد اصطدام دراجته البخارية بسيارة زوجة السفير الأمريكي فى نورثهامبتون شاير فى السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وقال الرئيس ترامب في بيان صحفى في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الحادثة مروعة، ولكن القيادة على الطريق المقابل مربكة أحيانا، فيما يبدو أنه دفاع عن زوجة الدبلوماسي.
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