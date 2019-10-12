دا مش فوتوشوب.. زوجة أحمد داود تتألق بـ فستان الزفاف

نشرت علا رشدي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفستان زفافها برفقة أحمد داود.



وأطلت بـ فستان زفاف أبيض وبسيط وانتعلت حذاء أبيض بكعب رفيع، وعلقت على الصورة قائلة " لما كنا طايرين من الفرحة حرفيًا عشان اتجوزنا..لا دا مش فوتوشوب".



واعتمدت على ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاة باللون الكشمير، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.



وتركت شعرها متطاير، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وخاتم أنيق واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.....

