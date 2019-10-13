الأوقاف تقيم دورة للتوعية بضرورة التحول من الرفاهية المائية إلى ثقافة الترشيد

أقامت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، دورة تدريبية في التوعية المائية وكيفية الحفاظ عليها لعدد 100 إمام وخطيب بمديرية أوقاف بورسعيد، في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الري والموارد المائية.



وأكدت الدورة استراتيجية الدولة في مجال الحفاظ على المياه، ومنها التوعية بأهمية نقطة المياه في مصر ومدى ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة والرفاهية المائية الى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه.



وجاء في الدورة التوصية بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام اﻷئمة والدعاة بمحافظة بورسعيد بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة، مؤكدة ترسيخ السلوكيات الإيجابية في نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.