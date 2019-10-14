مش هتصدق..علاج سحري وطبيعي لوقف نزيف الأنف

يعتبر نزيف الأنف حالة مرضية شائعة الحدوث نتيجة لإرتفاع ضغط الدم، وحساسية، الاتهابات، وتصلب الشرايين و السعال الشديد.



وأشار موقع bold sky إلى أن التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس و التعرض لحوادث السير من العوامل المسببة لهذا المرض، وفي معظم الحالات يتم في المنطقة الأمامية للحاجز الأنفي ما يعرف بإسم النزيف الأمامي.



وهناك عدة أسباب لنزيف الأنف منها:



- تناول أدوية تعمل على الزيادة في ميوعة الدم بجرعات مرتفعة كالأسبرين.



- الأورام السرطانية في التجويف الأنفي.



- أمراض كالحمى الروماتيزمية، الفشل الكلوي و اختناق صمامات القلب.



وهناك طرق طبيعية لتخلص من هذا المرض بدون أدوية أو عمليات جراحية مرهقة منها :



البصل



يعتبر البصل من العوامل المساعدة فى وقف النزيف الأنفي، وذلك عن طريق قطع البصل إلى شرائح سميكة ثم وضعها تحت الأنف واستنشاقها ليتوقف النزيف.



خل التفاح



عامل سريع وقزي في وقف نزيف الأنف ، ويحمي الجسم من فقدان الدم المكثف، كما أنه عامل مساعد على التئام جدار الأوعية الدموية.



