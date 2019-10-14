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ديني

حكم الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته.. علي جمعة يجيب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:56 م
حكم الصلاة خلف إمام
حكم الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته
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عبد الرحمن محمد
حكم الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته .. جائزة كما يقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق طالما أنه لم يخل بركن من أركان الصلاة، لافتا إلى أن الإمام جعل ليؤتم به.

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الصلاة خلف إمام يسرع في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أقصر في الذكر بالركوع والسجود حتى الحق به"؟ قائلا: نعم يجوز أن تردد القليل من الأذكار في الركوع والسجود فإذا ركع اركع معه وإذا سجد فاسجد معه. 

وتابع: طالما أن الإمام يأتي بأركان الصلاة دون نقصان لأن متابعة الإمام أولى من الأذكار، وأيضا لأن متابعة الإمام أثوب من الأذكار، ويمكنك تعويض ذلك في السنة والنوافل وتمهل فيهما كما تشاء.

هل تصح الصلاة خلف إمام يخطئ في تجويد القرآن
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الصلاة خلف إمام يخطئ فى التجويد لا يؤثر في صحتها إذا كانت أخطاؤه لا تغير في المعنى.

وأضاف شلبي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع اليوتيوب فى إجابته عن سؤال: ( ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد التجويد ؟)، أنه إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فلا بأس فتكون الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك ، ولكن ينبغي أن يلتمس من خيرٌ منه من هو أفضل منه في إتقان القرآن، أما الصلاة فصحيحة ، أما إذا كان الخطأ يحيل المعنى ويغير المعنى فهذا لا يجوز بقاؤه ولا تجوز الصلاة خلفه مثل لو قال: (إياكِ نعبد) بكسر الكاف.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بأحكام التجويد ليست من مبطلات الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون هناك إمام راتب أو من يجيد القراءة بأحكام التجويد، موضحًا أنه لو لم يوجد من يتقن أحكام التجويد وتقدم من يخطئ فيها فلا حرج في هذه الصلاة.

حكم الصلاة خلف إمام مريض يجلس على كرسي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلاف بين الفقهاء والعلماء في شرط أن يكون الإمام قادرًا على القيام في الصلاة مثل المأمومين.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم الصلاة خلف إمام يجلس على كرسي؟ » ، أن هذه المسألة فيها خلاف ولكن نحن نُفتي بالجواز .

وأضاف أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يُشترط على الإمام أن يكون قادرًا على القيام في الصلاة مثل المأمومين، لكن بعض الفقهاء لم يشترطوا ذلك، واستدلوا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما أقعده المرض وأم بصحابته الكرام -رضوان الله عليهم- ، وكان يؤمهم سيدنا أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- فلما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقهقر ورجع أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- وترك الإمامة لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
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