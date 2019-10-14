الآلاف يشيعون جثمان أسماء ضحية قطار المطرية.. صور

شيع مساء اليوم الاثنين الآلاف من أبناء مدينة المطرية بالدقهلية جثمان أسماء السيد كامل ضحية قطار المطرية والتي لفظت أنفاسها اليوم متأثرة بإصابتها .



وخرج الجثمان عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمن بالعقبين بالمطرية وتم تشييعها لـ مثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط جنازة شعبيه.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة يفيد بدهس قطار متجه للمنصورة من المطرية لـ طالبة جامعية تدعى أسماء السيد 19 عاما حيث كانت تنتظر القطار لاستقلاله ولكن سائق القطار جاء متأخرًا عن ميعاده وتحرك مسرعًا لمغادرة المحطة فدهس الطالبة أثناء محاولتها استقلال القطار.



تم نقل الطالبة فى حالة خطيرة إلى مستشفى المنصورة الدولى فى محاولة لإنقاذها وجرى إجراء عملية بتر لقدميها ويديها وظلت في العناية المركزة حتى لفظت أنفاسها اليوم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.