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فن

قلبي عم يحترق.. إليسا تعلق على حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
إليسا
إليسا
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شروق ابراهيم
علقت الفنانة اللبنانية إليسا على حريق الذي نشب في منطقة دمور جنوب لبنان، واتسع حتى طال عددا من الغابات اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بهالحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقو، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار. يا حرام عا بلدنا. إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه".

وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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