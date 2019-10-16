أنشطة ثقافية وفنية في ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية و الفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقام قصر ثقافة الطود ورشة قراءة بالمكتبة العامة بالقصر وتم فيها مناقشة لكتاب "موسوعة ألف شخصية مصرية" والذي يدور محتواه حول أبرز الشخصيات في تاريخ مصر الحديثة، وايضا تم عمل دورى ثقافي للأطفال بمكتبة الطفل.





عقد قصر ثقافة بهاء طاهر ندوة بعنوان "دور الدين في تقبل ذوى الاحتياجات الخاصة" القاها محمد عبده بمدرسة الإمام الحسين الاعدادية، وتحدث عن ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وأهمية دمجهم في المجتمع، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"رجال صنعت تاريخ" بمدرسة طيبة الاعدادية بنين، حاضرها عبد العاطي علي أحمد، وتحدث عن شخصية الشهيد سيد زكريا خليل وما فعله في حرب 73.





استكمل قصر ثقافة الأقصر فى حضانة up world ورشة اعادة التدوير حيث قامت مشيرة طلعت بشرح الخامات المستخدمة للأطفال لعمل أشكال فنية متنوعة، كما استكملت دورة إعادة التشغيل وعرض الأفلام .





كما عقد قصر ثقافة الطفل بفرع ثقافة الأقصر ندوة دينية للتوعية الدينية، بحضور نخبة من علماء الأزهر وهم احمد السيد محمد وتحدث عن الأخلاق، محمود محمد على وتحدث عن الحلم والرحمة، ومصطفى أحمد وقام بمدح فى رسول الله وابتهالات دينية وقصيدة قمر، وذلك بحضور مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنجع الطويل بالكرنك، كما عقدت مكتبة توماس وعافية بمندرة باويل ندوة بعنوان" وسطية الاسلام" ألقاها الشيخ عبدالله شيبة الحمد وأوضح مفهوم الوسطية الدليل الشرعي علي وسطية الاسلام.



