"صندوق تحيا مصر" و "الأورمان" ينتهيان من تطوير 42 قرية في 12 محافظة

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصروضمن بروتوكول التعاون الثالث نجحا فى تطوير واعادة إعمار (42) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا في 12 محافظة مختلفة، وهى الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان ، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الشرقية، ويتضمن بروتوكول التعاون الثالث رفع كفاءة عدد (2885) منزل موزعه على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه .



وأكد شعبان أن تعاون الأورمان مع صندوق تحيا مصر في اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا بدأ منذ عام 2016 وأثمر رفع كفاءة (7475) منزلًا متهالكًا فى (232) قرية من خلال توقيع بروتوكولي تعاون بقيمة 200 مليون جنيه .



وأشار شعبان أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية ، وان الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج .



ومن جانبه أكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة .



وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات .

