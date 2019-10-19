حمدالله يسجل ثامن أهدافه فى الرائد بالدورى السعودى

جدد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودى، علاقته بشباك الرائد، بعد تسجيله هدفًا في مواجهة الفريقين، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





وكان حمدالله سجل 6 أهداف، في مباراتين خاضها مع فريقه أمام الفريق القصيمي بواقع أربعة أهداف « سوبر هاتريك» في المبارة الأولى بالموسم الماضي، وثلاثة أهداف في مباراة الدور الثاني.



