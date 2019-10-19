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منوعات

حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
إحتفلت الكاتدرائية في باريس اليوم بحفل زفاف حفيد عائلة نابليون بونابرت ، جان كريستوف نابليون بونابرت ، 33 عامًا ، على الكونتيسة ، أولمبيا فون أوند زو أركين زينيربيرج ، 31 سنة في حفل كبير.

ظهرت "أولمبيا" بإطلالة ملكية و كانت تبدو كأميرات ديزني ، و خطفت الأنظار بملامحها البسيطة ، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل " أن الزوجين تربطهما علاقة قرابة.

وأوضحت الصحيفة أن جان كريستوف من سلسلة الابناء للشقيق الاكبر لنابليون ، و العروس إمتداد لبنات إبنه شقيقة نابليون الاول.

جدير بالذكر أن نابليون الاول تزوج من الأرشيدوق ماري لويز في عام 1810 ،و قال نابليون في يوم زفافه إن ذلك الزواج إنتصار للحب و ليس له علاقة بالحروب الناشبة ، لأن الجميع ظن وقتها أن تلك الزيجة ما هي إلا عملية سياسية للإنتصار في الحرب.
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
حفل زفاف ملكي لـ حفيد نابليون بونابرت في فرنسا .. صور
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