أول القصيدة كفر.. 11 واقعة سلبية تهز المدارس في أول شهر في الدراسة.. إهانة المعلمين والمديرين.. نسيان التلاميذ خلف الأبواب المغلقة.. وضحية الكولدير أبرزها

* معلمة تكسر إصبع تلميذة في الأقصر

* بعد تلميذة كفر الشيخ.. الشرطة تنقذ طالبا حُبس في مدرسة بـ طنطا



وفي شبرا الخيمة .. شهدت مدرسة الشهيد محمود كعيب بمجمع إسكو للتعليم الأساسي بشرق شبرا الخيمة، واقعة مؤسفة حيث تعدت أسرة إحدى الطالبات على معلمة الفصل ووكيلة المدرسة وإحداث إصاباتهما وتمزيق ملابسهما وذلك بادعائهم بأن معلمة الفصل منعت ابنتهم من النزول إلى الحمام ما تسبب فى تبول الطالبة على نفسها.



ونفت إدارة المدرسة رفض المعلمة خروج الطالبة مؤكدة أن التلميذة حينما طلبت من المعلمة النزول إلى الحمام كانت هناك أصوات عالية بالفصل ولم تسمعها المعلمة وعند تكرار الطالبة طلبها وافقت المعلمة على ذهابها إلى الحمام إلا أن التلميذة لم تتمالك نفسها أثناء نزولها على السلم و"تبولت على نفسها"، وعلى الفور تواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالبة الذي حضر على الفور برفقة الأم والجد والجدة والخالة.



وأوضحت الإدارة أنه عند إيضاح الواقعة لم يستمع الطرف الآخر إلى التفاصيل وتعدوا على المدرسة وأحدثوا إصابات بيدها اليمني كما تعدوا على وكيلة المدرسة وتقطيع ملابسها وعلى الفور توجهوا لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.



كما شهد العام الدراسي الحالي وقائع مثيرة للجدل كان بطلها الطلاب أنفسهم، ففي محافظة كفر الشيخ، فوجئت هيام عصام، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة الابتدائية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية بأن أبواب المدرسة أغلقت عليها بعد انتهاء اليوم الدراسي وانصراف جميع زملائها، لمجرد أنها عادت لفصلها لتبحث عن كتاب نسيته، وقد تم استبعاد مدير المدرسة على خلفية هذه الواقعة وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم.



وفي طنطا .. تم إغلاق أبواب مدرسة العجيزي، للتعليم الأساسي أثناء وجود تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بداخل المدرسة يبحث عن شقيقته، وقد قرر محافظ الغربية استبعاد المديرة على خلفية هذه الواقعة.



وفي البحيرة .. سادت حالة من الفزع والرعب بين طالبات مدرسة كفر مساعد الإعدادية بإدارة إيتاي البارود التعليمية، بعد إقدام طالبة بالصف الثانى الإعدادى على الانتحار بتناول حبة الغلة القاتلة أثناء الطابور الصباحى بالمدرسة، مما تسبب فى إصابة الطالبة بحالة إعياء شديدة وتم نقلها لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود تحت تصرف النيابة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود، عن مدير مدرسة كفر مساعد الإعدادية، يفي بإصابة الطالبة "شهد. ر. ف"، 15 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، بحالة قيء وإغماء أثناء الطابور بفناء المدرسة، بعد تناولها الحبة القاتلة "حبوب حفظ الغلال".



وتم نقل الطالبة لقسم السموم، بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإسعافها، وإبلاغ أهلها بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفي الإسماعيلية .. تعرضت مدرسة السلام الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، لدخان كثيف يتصاعد عقب حرق مخلفات بالقرب من المدرسة في مبنى تابع للصرف الصحي ويبعد 100 متر عن المدرسة، وقامت مديرة المدرسة على الفور باستدعاء قوات الدفاع المدني والإسعاف ومسئولي حي ثان.



أسفر الحادث عن إصابة ٣١ طالبة استقبلهن مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تم التعامل معهن وتلقي العلاج اللازم.



وعلى الفور تواجد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، وكان في استقبالهن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي كان بالمدرسة منذ اللحظات الأولى للواقعة.



ثم تم التوجه إلى المستشفى العام للاطمئنان على الطالبات، وتبين خروجهن جميعا بعد تلقي الإسعافات المطلوبة، ولم يتبق إلا ٤ طالبات تحت الملاحظة وهن في حالة مستقرة.



وعلى الفور أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير المديرية، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومدير التعليم الفني ومدير الشئون القانونية ومدير المتابعة ومدير إدارة ووكيل إدارة شمال التعليمية والمسئول الإعلامي للمديرية، تهدف إلى الوقوف على أسباب الحادث وسلامة الإجراءات المتخذة حيال هذه الواقعة، والتأكد من خروج جميع الطالبات والتواصل مع جميع ذويهن للاطمئنان على سلامتهن.



وفي البحيرة .. شهدت قرية دمشلى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حادثا أليما حيث دفع تلميذ بالصف الخامس بمدرسة محمد إحسان أبو علي بقرية دمشلى حياته ثمن رشفة ماء بعد أن صعقته الكهرباء أثناء قيامه بالشرب من كولدير المدرسة ولفظ التلميذ أنفاسه الأخيرة وهو عطشان.



وفي طنطا .. تعرضت التلميذة فاطمة عصام محمد عبدالعزيز الطالبة بالصف الثانى الإبتدائى بمدرسة دلبشان الإبتدائية للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، لكسر في كف يدها أثناء لهوها في حصة التربية الرياضية سقط عليها غطاء بالوعة صرف صحى، كانت متواجدا على إحدى الجدران في فناء المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في كف يدها اليمنى.



وفي الأقصر ... كان قد تقدم أيمن حسن ولي أمر التلميذة " هاجر " بمدرسة العمدة الطاهر الابتدائية بشكوى إلى الإدارة التعليمية بالقرنة غرب الأقصر بعد أحداث واقعة تعدى معلمة بالمدرسة، واتهامها بكسر إصبع نجلته عقابا لها بسبب تأخرها في دورة المياه، وقامت باستخدام خرطوم بلاستيكي لضربها.



وأضاف ولي الأمر أن ابنته تتلقى العلاج لعدة أيام، لم نر تحسنًا في حالتها، وبدأت يدها فى الانتفاخ وقام على الفور إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم " ٩٤٢٦ جنح القرنة لسنة٢٠١٩ ".

شهد الشهر الأول من العام الدراسي الجديد 2019/2020، العديد من الوقائع والمشاهد التي أثارت جدلا وغضب الرأي العام المتابع لأخبار المدارس والتعليم قبل الجامعي.ففي المقطم .. تعرضت مديرة مدرسة صفية زغلول، للضرب والسب والقذف داخل مكتبها وتم سحلها لباب المدرسة، من جانب ولية أمر.كان السبب الرئيسي للضرب أن إصلاح السيد علي مديرة مدرسة صفية زغلول بالمقطم، قررت فصل طالبة لأنها قامت بكسر ذراع زميلتها بداخل المدرسة، فقامت ولية أمر الطالبة المفصولة بتوجيه السب والقذف والإهانة للمديرة ولجميع هيئة التدريس.وعلى الفور تم عمل محضر في قسم المقطم لإثبات الواقعة، وتم إحالة الواقعة لنيابة المقطم، وقامت إدارة الخليفة والمقطم التعليمية بإرسال محام يدعى المستشار هشام فاروق ليكون مع المجني عليها، مؤكدةً أنه تم الضغط عليها بشتى الطرق للموافقة على الصلح وسحب المحضر إلا أن مديرة المدرسة المعتدى عليها رفضت الصلح وأصرت على رد كرامتها.وقالت ولاء نجلة مديرة المدرسة المعتدى عليها لـ موقع صدى البلد: حق ماما يرجع لها أمام أصغر تلميذ عندها في المدرسة، هى اتهانت إهانة كبيرة ودى لسة متكرمة كأم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم، وبقالها 40 سنة تعمل في التربية والتعليم، آخرتها يتم التعدى عليها جوة منشأة حكومية وتتسحل من جوة مكتبها لحد باب المدرسة ؟؟ .. عايزين وزير التعليم يتحرك ويجيب حقها عشان دي أم ومربية فاضلة مطلعة أجيال.وفي الإسكندرية كان هناك مشهد آخر كان بطله سيد مختار المعلم المصري الكفيف الذي تم تعيينه ليدرس مادة الدراسات الإجتماعية فى مدرسة عادية وليست مدرسة للمكفوفين، وهي مدرسة العروة الوثقى بنين بمحافظة الإسكندرية، والذي شكى عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه يتعرض للاستهزاء من الطلاب وأحيانًا من أولياء أمورهم لأنه كفيف وحينما يدخل الفصل يكون معه معلم آخر لكى يكتب له على السبورة، والذي ناشد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزير التربية والتعليم بنقله إلى مدرسة للمكفوفين على اعتبار أن هذه الفئة من الطلاب هم من سيفهمونه ويستطيعون التعامل معه بلا استهزاء.وقررت وزارة التربية والتعليم حل أزمة هذا المعلم عن طريق نقله إلى أقرب مدرسة تتناسب مع ظروفه الصحية.كما شهدت الإسكندرية مشهدا آخر كان بطله أيضا مدير مدرسة، حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يفيد باعتداء ولي أمر على مدير مدرسة تحسين الصحة الابتدائية، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بسلاح أبيض "مطواة".وانتقل كل من كامل بدر، رئيس مجلس أمناء المنتزه، وهاني سالم، مدير أمن إدارة المنتزه، ومحامي نقابة المعلمين، إلى المدرسة المشار إليها وإخطار قسم شرطة المنتزه أول.وتم نقل مدير المدرسة المعتدى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قال عدد من زملائه والعاملين إنه تعرض لإصابات بالغة استدعى علاجها 35 غرزة.من جانبه أوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى القبض على ولي الأمر المتهم بالاعتداء على مدير مدرسة تحسين الصحة، مشيرا إلى أنه محتجز حاليا قيد التحقيق.وأشار "الديب" إلى أنه جرى نقل الطالب نجل مرتكب الواقعة إلى مدرسة أخرى، وفتح تحقيق في الواقعة لحفظ حق مدير المدرسة.